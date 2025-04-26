Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te şehidin adının verildiği aile sağlığı merkezi törenle hizmete açıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın adının verildiği aile sağlığı merkezi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:21 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te şehidin adının verildiği aile sağlığı merkezi törenle hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın adının verildiği aile sağlığı merkezi hizmete açıldı.

        Kırklar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Şehit Mesut Ardıç Aile Sağlığı Merkezi"nin açılışı töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, aile sağlığı merkezinin hayırlı olmasını diledi.

        Şehitleri her daim rahmetle ve minnetle andıklarını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

        "Bu topraklar dünyanın en güzel ve en zor topraklarıdır. Şehit vermeyi göze alamayan milletlerin barınabileceği bir toprak parçası değildir. Aile sağlığı merkezine, Şehit Mesut Ardıç'ın ismini vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Sağlık hizmeti bütün hizmetlerin başında geliyor. İnsanoğlu sağlığı yerinde olmadığı zaman başka hiçbir konuda bir ihtiyacı gündemde tutamıyor. Sağlık hizmeti noktasında birinci basamak olarak ilimizde kırkıncı aile sağlığı merkezini açmış oluyoruz. Diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlık alanında da yatırım açısından büyük bir çaba sarf ediyoruz. 20 sene önce 3-4 uzman hekimi olan Bitlis'te şu an 270 civarında uzman hekimimiz var. Yeterli mi? Elbette ki değil. Her alanda arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        - "Biz eserlerle konuşuruz"

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın adının merkeze verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        AK Parti iktidarlarının en önemli işinin eser üretmek ve yatırım yapmak olduğunu belirten Bedirhanoğlu, "Birileri laf üretir, biz eserlerle konuşuruz. Birileri boş sözler üretir, biz üretimle konuşuruz. Birileri dedikodu yapar, biz istihdamı artırırız. Bugün de Ahlat'ımıza sağlık hizmeti verecek merkezimizin açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş da "Merkezimiz yaklaşık 4 bin 500 kişiye hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Hali hazırda 1552 kişiye hizmet vermektedir. Aile sağlığı merkezimizde aktif olarak iki hekim görev yapmaktadır." dedi.

        Açılışın ardından Karakaya, Bedirhanoğlu ve beraberindekiler merkezi gezdi.

        Törene, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Bitlis'te öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
        Bitlis'te öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, esnafla buluştu
        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, esnafla buluştu
        Ahlat'ta 20 bin fidan toprakla buluştu
        Ahlat'ta 20 bin fidan toprakla buluştu
        Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bitlis'te 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı
        Bitlis'te 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı
        Güroymak'ta çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        Güroymak'ta çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi