Bitlis'te şehidin adının verildiği aile sağlığı merkezi törenle hizmete açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın adının verildiği aile sağlığı merkezi hizmete açıldı.

Kırklar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Şehit Mesut Ardıç Aile Sağlığı Merkezi"nin açılışı töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, aile sağlığı merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Şehitleri her daim rahmetle ve minnetle andıklarını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu topraklar dünyanın en güzel ve en zor topraklarıdır. Şehit vermeyi göze alamayan milletlerin barınabileceği bir toprak parçası değildir. Aile sağlığı merkezine, Şehit Mesut Ardıç'ın ismini vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Sağlık hizmeti bütün hizmetlerin başında geliyor. İnsanoğlu sağlığı yerinde olmadığı zaman başka hiçbir konuda bir ihtiyacı gündemde tutamıyor. Sağlık hizmeti noktasında birinci basamak olarak ilimizde kırkıncı aile sağlığı merkezini açmış oluyoruz. Diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlık alanında da yatırım açısından büyük bir çaba sarf ediyoruz. 20 sene önce 3-4 uzman hekimi olan Bitlis'te şu an 270 civarında uzman hekimimiz var. Yeterli mi? Elbette ki değil. Her alanda arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "Biz eserlerle konuşuruz"

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın adının merkeze verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarlarının en önemli işinin eser üretmek ve yatırım yapmak olduğunu belirten Bedirhanoğlu, "Birileri laf üretir, biz eserlerle konuşuruz. Birileri boş sözler üretir, biz üretimle konuşuruz. Birileri dedikodu yapar, biz istihdamı artırırız. Bugün de Ahlat'ımıza sağlık hizmeti verecek merkezimizin açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş da "Merkezimiz yaklaşık 4 bin 500 kişiye hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Hali hazırda 1552 kişiye hizmet vermektedir. Aile sağlığı merkezimizde aktif olarak iki hekim görev yapmaktadır." dedi.

Açılışın ardından Karakaya, Bedirhanoğlu ve beraberindekiler merkezi gezdi.

Törene, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.