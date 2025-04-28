Bitlis'te araçların bagajındaki köpeklerin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te iki aracın bagajındaki köpeklerin altına gizlenmiş 5 kilo 500 gram skunk, tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te iki aracın bagajındaki köpeklerin altına gizlenmiş 5 kilo 500 gram skunk, tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 26 Nisan'da il merkezi ve Tatvan ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramada, araçların bagajındaki 2 köpeğin altına gizlenmiş 5 parça halinde 5 kilo 500 gram skunk, tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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