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        Bitlis'te araçların bagajındaki köpeklerin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'te iki aracın bagajındaki köpeklerin altına gizlenmiş 5 kilo 500 gram skunk, tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:45
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        Bitlis'te araçların bagajındaki köpeklerin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'te iki aracın bagajındaki köpeklerin altına gizlenmiş 5 kilo 500 gram skunk, tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 26 Nisan'da il merkezi ve Tatvan ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramada, araçların bagajındaki 2 köpeğin altına gizlenmiş 5 parça halinde 5 kilo 500 gram skunk, tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı bulundu.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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