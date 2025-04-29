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        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, vatandaşlarla buluştu

        Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 22:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:48
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        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, vatandaşlarla buluştu
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        Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Erentepe Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen programda Mutlu, vatandaşların sorularını yanıtladı, taleplerini not aldı.

        Altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmet konularının gündeme geldiği programda konuşan Mutlu, talepleri en kısa sürede yerine getireceklerini söyledi.

        Toplantıları belirli periyotlarla farklı mahallelerde yapacaklarını belirten Mutlu, "Sizlerin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Tüm taleplerinizin bizzat takipçisi olacağım." dedi.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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