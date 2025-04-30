Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:45 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Karakaya, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek projeleri değerlendireceklerini söyledi.

        Koordinasyonun sağlamasının kamu yatırımlarının etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesinde önemli olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Nisan bitiyor, mayıs iş sezonunun başladığı bir dönem. Bu nedenle kurumlarımızın yöneticileri ve personeli ile en üst seviyede motivasyon ve çalışmalarımıza devam etmek durumundayız. Kış aylarında bütün kurumlarımız, yatırımcı kuruluşlarımız planlamalarını yaptı. Artık inşallah sahada bunların daha görünür olduğu, birlikte müşahede edeceğimiz bir zaman dilimine girdik. 2025 yılı sürdürülebilir kalkınma için atılacak adımların hız kazanacağı bir yıl olacak. Projeler ilimizde ekonomik ve sosyal gelişimi daha da ileriye götürecek."

        Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, karayolu projelerinin hızla tamamlanması ve mevcut yolların bakımlarının bitirilmesine öncelik verdiklerini anlatan Karakaya, Bitlis-Tatvan kara yolundaki standartların geliştirilmesinin bölgesel ticareti canlandıracağını aktardı.

        Çevre düzenleme ve kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak adımları atacaklarını ifade eden Karakaya, doğa turizmini desteklemek için de çevre düzenlemelerine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

        Kamusal harcamalarda tasarruf tedbirlerine azami düzeylere riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Karakaya, şunları söyledi:

        "Özellikle tüm kurumlarımızın daha etkin bilgi paylaşımı ve koordinasyon içinde çalışması büyük önem arz etmektedir. İlimizin kalkınmasında kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve özel sektörün yatırımlarının büyük katkıları olmaktadır. Hep birlikte el ele vererek kadim şehrimiz Bitlis'i yaşanabilir, güçlü ve müreffeh şehir haline getireceğimize yürekten inanıyorum. Toplantımızın ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        2025'in birinci döneminde genel, özel, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsü bütçelerine dayanan 115 projenin devam ettiğini hatırlatan Karakaya, bu projelerin tutarının 11 milyar 654 milyon lira olduğunu dile getirdi.

        Karakaya, "Önceki yıllar harcaması 2 milyar 913 milyon liradır. 2025 yılı ödeneği 1 milyar 245 milyon liradır. 2025 yılı harcama tutarı ise henüz iş sezonunun başında olduğumuz için yaklaşık 300 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı harcama tutarı rakamsal olarak görünenin üzerine mutlaka çıkacaktır. Böyle tarihi bir kentte hizmet etmek hepimiz için gurur ve onur vesilesidir." diye konuştu.

        Toplantıya, yatırımcı kurum ve kuruluşlarının il ve bölge müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"

        Benzer Haberler

        Öğrenci ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde temizlik yaptı
        Öğrenci ve vatandaşlar Van Gölü sahilinde temizlik yaptı
        Van Gölü sahilinde çevre temizliği; 3 kamyon dolusu çöp çıktı
        Van Gölü sahilinde çevre temizliği; 3 kamyon dolusu çöp çıktı
        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, vatandaşlarla buluştu
        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, vatandaşlarla buluştu
        Bitlis'te şehir mezarlığı yapılacak
        Bitlis'te şehir mezarlığı yapılacak
        Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy, vatandaşlarla buluştu
        Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy, vatandaşlarla buluştu
        Bitlis'te "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" tatbikatı yapıldı
        Bitlis'te "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" tatbikatı yapıldı