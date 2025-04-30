Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Karakaya, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek projeleri değerlendireceklerini söyledi.

Koordinasyonun sağlamasının kamu yatırımlarının etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesinde önemli olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Nisan bitiyor, mayıs iş sezonunun başladığı bir dönem. Bu nedenle kurumlarımızın yöneticileri ve personeli ile en üst seviyede motivasyon ve çalışmalarımıza devam etmek durumundayız. Kış aylarında bütün kurumlarımız, yatırımcı kuruluşlarımız planlamalarını yaptı. Artık inşallah sahada bunların daha görünür olduğu, birlikte müşahede edeceğimiz bir zaman dilimine girdik. 2025 yılı sürdürülebilir kalkınma için atılacak adımların hız kazanacağı bir yıl olacak. Projeler ilimizde ekonomik ve sosyal gelişimi daha da ileriye götürecek."

"Özellikle tüm kurumlarımızın daha etkin bilgi paylaşımı ve koordinasyon içinde çalışması büyük önem arz etmektedir. İlimizin kalkınmasında kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve özel sektörün yatırımlarının büyük katkıları olmaktadır. Hep birlikte el ele vererek kadim şehrimiz Bitlis'i yaşanabilir, güçlü ve müreffeh şehir haline getireceğimize yürekten inanıyorum. Toplantımızın ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Çevre düzenleme ve kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak adımları atacaklarını ifade eden Karakaya, doğa turizmini desteklemek için de çevre düzenlemelerine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

2025'in birinci döneminde genel, özel, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsü bütçelerine dayanan 115 projenin devam ettiğini hatırlatan Karakaya, bu projelerin tutarının 11 milyar 654 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Karakaya, "Önceki yıllar harcaması 2 milyar 913 milyon liradır. 2025 yılı ödeneği 1 milyar 245 milyon liradır. 2025 yılı harcama tutarı ise henüz iş sezonunun başında olduğumuz için yaklaşık 300 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı harcama tutarı rakamsal olarak görünenin üzerine mutlaka çıkacaktır. Böyle tarihi bir kentte hizmet etmek hepimiz için gurur ve onur vesilesidir." diye konuştu.

Toplantıya, yatırımcı kurum ve kuruluşlarının il ve bölge müdürleri katıldı.