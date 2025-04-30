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        Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 19:52 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:14
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        Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Batarya Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 13 AGA 49 plakalı otomobil ile 13 S 0097 plakalı minibüs çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

        Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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