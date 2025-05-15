Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanları Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran ve Eğitim Politikaları Daire Başkanı Sayın Hacı Ali Okur, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu.

Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kentte gelen Okur ve Davran, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'yı ziyaret etti.

Yaygın eğitim faaliyetleri ve uygulamalar hakkında bilgi alan daire başkanları, daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne geçerek, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Halk Eğitimi Merkezi müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ebeveyn Okulu, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişiklik sonrası Halk Eğitimi Merkezlerinde izleme ve değerlendirme faaliyetleri, merkezlerin mevcut durumu, kurslarla ilgili ders saati düzenlemeleri, e-yaygın sistemindeki yeni güncellemeler ve açıköğretim okulları eğitim programları ele alındı.