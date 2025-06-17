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        Bitlis'te 37 yıllık öğretmen, öğrencileriyle aynı okulda görev yapıyor

        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te 37 yıllık coğrafya öğretmeni Fesih Tutuğ, mezun ettiği 4 öğrencisiyle aynı okulda gelecek nesilleri yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:55
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        Bitlis'te 37 yıllık öğretmen, öğrencileriyle aynı okulda görev yapıyor
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        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te 37 yıllık coğrafya öğretmeni Fesih Tutuğ, mezun ettiği 4 öğrencisiyle aynı okulda gelecek nesilleri yetiştiriyor.

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 1988'de göreve başlayan 59 yaşındaki Tutuğ, 1990'da atandığı Bitlis'te 2005'e kadar görev yaptıktan sonra Adana'ya tayin oldu.

        Burada 3 yıl görev yaptıktan sonra tekrar Bitlis'teki okuluna dönerek meslek hayatını sürdüren Tutuğ, bu süreçte yüzlerce öğrenci mezun etti.

        Bitlis Lisesinde coğrafya öğretmenliğine devam eden Tutuğ, yıllar önce derslerine girdiği şu anda okulun müdür yardımcısı Serdar Uluç, fizik öğretmeni Gökmen Şeker, matematik öğretmeni Onur Humaç ve edebiyat öğretmeni Saniye Erdil'le görev yapıyor.

        Öğrencileriyle aynı mesleği yapmanın gururunu yaşayan Tutuğ, onlarla tecrübelerini paylaşıyor, her konuda yardımcı olarak deneyim kazanmalarını sağlıyor.

        - "Meslek hayatımın en sevindirici noktası"

        Rol model olması açısından bu örneği öğrencilere de aktaran Tutuğ, AA muhabirine, okulda bir süre idarecilik yaptığını, 2012'de idarecilikten ayrılarak coğrafya öğretmenliğine döndüğünü söyledi.

        Meslekte 37. yılını geride bıraktığını belirten Tutuğ, şöyle konuştu:

        "Bu liseyi gerçekten çok seviyorum. Eski öğrencilerimle öğretmenlik yapıyorum. Tayini çıkan arkadaşlar da oldu. Halen 4 öğrencimle birlikte görev yapıyorum. Bundan büyük keyif duyuyorum. Meslek hayatımda en sevindirici noktalardan birisi, okuttuğum öğrencilerin benimle aynı okulda görev yapması oldu. Zaman zaman onların öğretmeniyken yaşadığımız güzel anıları paylaşıyoruz. Bana hiçbir zaman saygıda kusur etmiyorlar. Diğer öğrencilere örnek bir durum teşkil ediyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor."

        Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştıklarını anlatan Tutuğ, bayrağı artık yetiştirdiği öğretmenlere devretme zamanının yaklaştığını, onların da bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğine inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Hocamızı birçok konuda örnek alıyorum"

        Müdür yardımcısı Serdar Uluç da Bitlis Lisesinden mezun olduğunu, Van'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra mesleğe başladığını belirtti.

        Mezun olduğu okula 2021'de müdür yardımcısı olarak atandığını dile getiren Uluç, "Fesih hocam o dönemde coğrafya öğretmeni olarak görev yapıyordu. Onunla çalışmak güzel bir duygu. Ben genellikle sabah öğretmenlerden önce okula gelirim ama hiçbir zaman Fesih hocamdan önce gelmemişimdir. Bu yaşında bile çok büyük bir şevkle çalışıyor, ona yetişmek imkansız. Hocamızı birçok konuda örnek alıyorum. Hem öğrencisi hem de aynı kurumda meslektaşı olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sınıfa girdiğimde öğrencilerime, 'Fesih hoca benim öğretmenimdi. Hocamıza olan saygımızı halen koruyoruz' diyorum." diye konuştu.

        2004'te Bitlis Lisesinden mezun olan fizik öğretmeni Gökmen Şeker ise "Mezun olduğum yıl Fesih hocamız hem Coğrafya öğretmenimizdi hem de idarecimizdi. Ben fizik öğretmeni olarak tekrar liseme geldiğimde, hocamız burada öğretmen olarak devam ediyordu. Fesih hocanın öğrencileri olan arkadaşlarımızla şimdi meslektaşları olduk. Hocamız bize hem ayrı bir destek verdi hem de bizi gururlandırdı. Bana bu gururu yaşattığı için teşekkür ederim." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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