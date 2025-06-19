Ahlat'ta ilçe koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Vali Ahmet Karakaya başkanlığında, koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Karakaya, yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin yıllar geçtikçe beklentinin arttığı bir alan olduğunu söyledi.

Vatandaşa sunulan hizmetlerin standardını artırmak için burada olduklarını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Koordinasyon ve istişare önemli kavramlar. Eğer bir işi planlamazsak, koordine etmezsek, istişare etmezsek bazen yanlış alanlara hizmeti sevk edebiliriz. Bazen eksikler kalabilir ya da çok güzel işler yapsak da vatandaşımızla hemhal olmadığımızda yapılan hizmetlerin bir nebze kıymeti azalabilir. Biz hem elimizden geldiğince vatandaşımıza hizmetleri sunacağız hem de vatandaşımızla bunu omuz omuza gönül gönüle yapacağız. Öncelik sırasını iyi planlayarak vatandaşımızın her alandaki hizmetlerini yerine getirme gayreti içerisinde olacağız."