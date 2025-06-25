Bitlis'te özel gereksinimli bireyler yararına sergi açıldı

Bitlis'te hayata geçirilen "Gülümsemem Olur Musun İyilik Projesi" kapsamında Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı eserler sergilendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte elde edilecek gelirle özel gereksinimli bireyler için tekerlekli sandalye alınacağı belirtildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, anlamlı bir sergi açtıklarını belirtti.

Elmastaş, "Eserler, bağışçılar tarafından satın alınacak ve elde edilecek gelirle engelli bireyler için tekerlekli sandalye alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak." dedi.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ise merkezde çok kıymetli eserlerin ortaya çıkarıldığını bildirerek, "Bu eserleri temsili olarak da olsa almak isteyen veya alan vatandaşlarımızın, finansörlerimizin de çok kıymetli bir şey yaptığına inanıyorum. Böyle çalışmalar hem üniversitemizin hem de diğer kurumlarımızın önemli bir birlikteliğidir. Bu birliktelik kapsamında zaman zaman yapılan çalışmaların bundan sonra da en yaygın ve en motive şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Bu işte bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.