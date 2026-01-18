Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te Süphan Dağı'nı tırmanmak isterken mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış yapmak isterken olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan dağcılar ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Süphan Dağı'nı tırmanmak isterken mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'na tırmanış yapmak isterken olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan dağcılar ekiplerce kurtarıldı.

        Süphan Dağı'na tırmanış yapmak için Aydınlar beldesine bağlı Kışkılı Mahallesi'nde yola çıkan 16 kişilik dağcı grubu, yoğun kar ve sis nedeniyle ilerleyemedi.

        Yolda mahsur kalan dağcıların yardım talebinde bulunması üzerine Aydınlar Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan dağcılar bulundukları yerden alınarak belde merkezine ulaştırıldı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, vatandaşların ve misafirlerin can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, ekiplerin başarılı bir kurtarma çalışması gerçekleştirdiğini söyledi.

        Dağcılar da kendilerine yardım eden Aydınlar Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Doğada hayatta kalma mücadelesi
        Doğada hayatta kalma mücadelesi
        Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taştı
        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taştı
        Bitlis'te 128 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Bitlis'te 128 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Süphan Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
        Süphan Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
        Tatvan'da çatılardaki kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor
        Tatvan'da çatılardaki kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor