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        Bitlis'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bitlis'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:18
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        Bitlis'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bitlis'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Başhan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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