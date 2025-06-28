Bitlis'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Başhan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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