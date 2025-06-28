Bitlis'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bitlis'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bitlis'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Başhan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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