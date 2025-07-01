Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te arıcılık kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) açılan arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te arıcılık kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) açılan arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

        BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kursta, teorik ve uygulamalı 84 saat eğitim verildi.

        BEÜ Arıcılık İşletme Tesisi'nde gerçekleştirilen törende, kursu başarıyla tamamlayan 8'i kadın 26 kursiyere sertifikaları verildi.

        Törende konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, arıcılığın hem bölge ekonomisi hem de doğanın sürdürülebilirliği açısından önemli bir alan olduğunu belirtti.

        Üniversite olarak topluma fayda sağlayacak projeler ürettiklerini kaydeden Elmastaş, "İlimizde arıcılık önemli bir potansiyele sahip. Kursiyerlerimizin aldığı bilgi ve becerilerle hem geçimlerine katkı sağlayacaklarına hem de bölgemizde arıcılığın gelişimine öncülük edeceklerine inanıyorum. Eğitimde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Kursiyerler ise aldıkları eğitimin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, BEÜ'ye teşekkür etti.

        Fotoğraf çekilmesiyle son bulan törene, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, BEÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Behçet Kocaman, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Taşdemir, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Aytekin, Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuz Ayhan Kireçci, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak

        Benzer Haberler

        VEDAŞ mühendisleri, Muş'taki Alparslan-2 Barajı'nı inceledi
        VEDAŞ mühendisleri, Muş'taki Alparslan-2 Barajı'nı inceledi
        Tatvan Kaymakamlığına atanan Demirer görevine başladı
        Tatvan Kaymakamlığına atanan Demirer görevine başladı
        Bitlis'te eski lise arkadaşları ve öğretmenleri, yıllar sonra mezun oldukla...
        Bitlis'te eski lise arkadaşları ve öğretmenleri, yıllar sonra mezun oldukla...
        Lise arkadaşları 39 yıl sonra buluştu
        Lise arkadaşları 39 yıl sonra buluştu
        Bitlis'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bitlis'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bitlis'te Kabotaj Bayramı yüzme etkinliğiyle kutlandı
        Bitlis'te Kabotaj Bayramı yüzme etkinliğiyle kutlandı