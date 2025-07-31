Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta engellilere akülü tekerlekli sandalye desteği

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta engellilere akülü tekerlekli sandalye desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi.

        AK Parti İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen programda, gönüllülerden temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırıldı.

        İyilik Ailesi Derneği gönüllüsü Tolga Baysal, engellilere yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Baysal, "Tatvan'da 20 akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Hizan'da da teslimatlar gerçekleştirdik. Şimdi de Güroymak'tayız. İlk etapta 5 dağıtım yaptık, inşallah devamı gelecek." dedi.

        Programa, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde bal hasadı yapıldı
        Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde bal hasadı yapıldı
        Bitlis'te hasat başladı; 150 kovandan 1,5 ton bal alma hedefi
        Bitlis'te hasat başladı; 150 kovandan 1,5 ton bal alma hedefi
        Bitlis'te 83 hafız için icazet töreni yapıldı
        Bitlis'te 83 hafız için icazet töreni yapıldı
        Hizan Kaymakamı Bilgin köyleri ziyaret etti
        Hizan Kaymakamı Bilgin köyleri ziyaret etti
        Bitlis'te "Aile Yılı Etkinliği" düzenlendi
        Bitlis'te "Aile Yılı Etkinliği" düzenlendi
        Adilcevaz'da kentsel dönüşüm çalışmaları
        Adilcevaz'da kentsel dönüşüm çalışmaları