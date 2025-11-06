Aydınlar beldesinde 5 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde 5 bin çam fidanı dikildi.

Aydınlar Belediyesi tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinin katılımıyla 5 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, etkinlikle yaptığı konuşmada, doğayı korumanın geleceğe bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi.

Fidanların geleceğe nefes olacağını belirten Ergün, "Beldemize 5 bin çam fidanı getirdik. Bu fidanları tüm mahalle, cadde ve sokaklarımıza dikeceğiz. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Ruken Ulutürk ise "Ağaç dikme etkinliğine katıldık. Her ağaç, bir hayattır. Doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.