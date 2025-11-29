Güroymak Kaymakamı Uzun'dan köy ziyareti
Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, ziyaret ettiği köyde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kuştaşı köyünü ziyaret eden Uzun, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.
Uzun, ardından köydeki okulu gezerek öğrencilerle buluştu, öğretmenlerden eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
Uzun'a İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit eşlik etti.
