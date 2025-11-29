Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak Kaymakamı Uzun'dan köy ziyareti

        Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, ziyaret ettiği köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:33
        Güroymak Kaymakamı Uzun'dan köy ziyareti
        Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, ziyaret ettiği köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kuştaşı köyünü ziyaret eden Uzun, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Uzun, ardından köydeki okulu gezerek öğrencilerle buluştu, öğretmenlerden eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

        Uzun'a İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

