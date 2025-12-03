Tatvan'da engelliler için etkinlik düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Organize edilen etkinliğe katılan polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere hediye dağıtarak pasta kesti.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, öğretmen ve öğrenci tarafından düzenlenen etkinliğe katılım sağladıklarını söyledi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Akhan, "Emniyet ve jandarma ekipleri öğrencilerimiz için pasta kesimi yaptı. Öğrencilere, hediyeler verdiler, ikramda bulundular. Özel çocuklarımızı sadece bugün değil her gün hatırlamalı ve özel ilgi göstermeliyiz." dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Emrullah Eren ise "Bu özel gün dolayısıyla buradaki özel çocuklarımızın yanında olduk. Onlarla pasta kestik, ekip araçlarının tanıtımını yaptık. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve toplumun her alanında eşit olduklarını göstermek için güzel bir program yaptık." diye konuştu.