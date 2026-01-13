Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Adilcevaz'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciye plaket verildi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciye plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 21:24 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adilcevaz'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciye plaket verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciye plaket verildi.

        İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Kur'an-ı ezbere okuyan Hatuniye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Elif Azra Açık'ı tebrik etti.

        Açık'a plaket veren Karaca, hafızın yetişmesinde emeği geçen öğreticilere teşekkür etti.

        Karaca, başarılı öğrenciye ilim ve ahlakla dolu bir ömür temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fethiyespor-Galatasaray
        CANLI | Fethiyespor-Galatasaray
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildi
        Kontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildi
        Bitlis'te kardan 51 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
        Bitlis'te kardan 51 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
        Bitlis-Baykan kara yolu kar nedeniyle ağır vasıtalara kapatıldı
        Bitlis-Baykan kara yolu kar nedeniyle ağır vasıtalara kapatıldı
        Kar yağışı sonrası menderesler havadan görüntülendi
        Kar yağışı sonrası menderesler havadan görüntülendi
        Bitlis'te 51 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te 51 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te kardan 51 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te kardan 51 köy yolu ulaşıma kapandı