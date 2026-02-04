Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 araç refüje çarptı

Bitlis'te buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.





Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ulaşımda aksamalara yol açtı.



Bitlis Devlet Hastanesi mevkisinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralananın olmadığı kazalarda araçlarda hasar oluştu.



Trafik ekiplerinin ulaşımı kontrollü sağladığı yolda, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

