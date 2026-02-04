Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 araç refüje çarptı

        Bitlis'te buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 araç refüje çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.


        Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Bitlis Devlet Hastanesi mevkisinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kazalarda araçlarda hasar oluştu.

        Trafik ekiplerinin ulaşımı kontrollü sağladığı yolda, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Güroymak'ta park yasağı uygulaması başladı
        Güroymak'ta park yasağı uygulaması başladı
        Güroymak'ta terminal dışı yolcu indirip bindirenlere ceza uyarısı
        Güroymak'ta terminal dışı yolcu indirip bindirenlere ceza uyarısı
        Park halindeki aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü
        Park halindeki aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü
        Hizan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
        Hizan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
        Kaymakam Demirer, özel idare ve KHGB'nin faaliyetlerini değerlendirdi
        Kaymakam Demirer, özel idare ve KHGB'nin faaliyetlerini değerlendirdi
        Aydınlar beldesinde karla mücadele çalışması sürüyor
        Aydınlar beldesinde karla mücadele çalışması sürüyor