Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 araç refüje çarptı
Bitlis'te buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.
Bitlis'te buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bitlis Devlet Hastanesi mevkisinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 otomobil refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kazalarda araçlarda hasar oluştu.
Trafik ekiplerinin ulaşımı kontrollü sağladığı yolda, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.