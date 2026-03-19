Adilcevaz'da belediye ekipleri bayram öncesi temizlik çalışması yaptı
Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, bayram öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışması yaptı.
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar ile park, bahçe ve ortak kullanım alanları temizlendi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ekiplerin bayram öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Akbaba, "Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede bayramlarını geçirebilmeleri için sahadayız. Temizlik sadece belediyemizin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.