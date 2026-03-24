        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

        Bitlis'te 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerince belediye binası önünde etkinlik düzenlendi.


        Etkinliğe katılan öğrenciler, Ziya Eren Spor Lisesi mutfağında hazırladıkları irmik tatlısını, burada vatandaşlara ikram etti.


        Öğrenciler daha sonra, Vali Yardımcıları Alay Yazıcı ve Göksel Yüksel ile Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ü ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmaların gündemindeki isim
        Tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!

        Benzer Haberler

        Bitlis ve Hakkari'de kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Bitlis ve Hakkari'de kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Bitlis'te yağmur sonrası köy yolunda çökme meydana geldi
        Bitlis'te yağmur sonrası köy yolunda çökme meydana geldi
        Bitlis'te okullarda ikinci ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı
        Bitlis'te okullarda ikinci ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı
        Bitlis'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Bitlis'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Bitlis Devlet Hastanesi'ne yeni cerrahi mikroskop cihazı kazandırıldı
        Bitlis Devlet Hastanesi'ne yeni cerrahi mikroskop cihazı kazandırıldı
        Kamyonetin takla atmasıyla aynı aileden 5 kişi yaralandı
        Kamyonetin takla atmasıyla aynı aileden 5 kişi yaralandı