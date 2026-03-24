Bitlis ve Hakkari'de kar nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis ve Hakkari'de kar nedeniyle 6 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.





Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle kırsalda 5 köy yolunun kapandığını belirtti.



Kurtkan, kesintisiz ulaşım sağlanması için kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.



Hakkari'de de dün kar nedeniyle kapanan 62 köy yolundan 61'i ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi ekipleri Yüksekova ilçesinde yolu çığ nedeniyle kapanan Armutdüzü köyüne bağlı Aktoprak mezrasına ulaşım sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda biriken karı temizledi.

