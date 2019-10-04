Bitlis’te 118 kilo tütün mamulü ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’te jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 kilogram tütün mamulü ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 3 Ekim 2019 günü Bitlis Güroymak yol kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 118 kilogram tütün mamulü ele geçirilirken, şahıslar hakkında ise 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

BİTLİS 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:02

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.