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Bitlis'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

DHA

BİTLİS'te sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi.

BİTLİS'te sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi.
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'destek' toplantısına Hak-İş Konfederasyonu, Memur-Sen İl Temsilcisi ve 11 İş Kolu, Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Bitlis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ve Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Birliği de katıldı. 81 ilde aynı anda tüm oda ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaptıklarını belirten Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, "Türkiye, 9 Ekim 2019´da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır" dedi.
Tezcan, devletin aldığı kararın arkasında olduklarını da belirterek şöyle konuştu:
"Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi´nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye´nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat´ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye´deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye´nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir."

BİTLİS

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:53
  • GÜNEŞ 06:14
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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