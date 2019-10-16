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Müdür Korkut’tan ‘kayıt dışı istihdam’ uyarısı

İHA

Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sadullah Korkut, kayıt dışılığın sadece kuruma bildirilmemesi değil, aynı zamanda çalışma gün ve ücretlerinin eksik bildirilmesinin de kayıt dışılık olduğunu söyledi.

Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sadullah Korkut, kayıt dışılığın sadece kuruma bildirilmemesi değil, aynı zamanda çalışma gün ve ücretlerinin eksik bildirilmesinin de kayıt dışılık olduğunu söyledi.
Bitlis’te ‘Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele’ konusunda açıklamalarda bulunan Korkut, kayıt dışı istihdamın vatandaşların nezdinde sadece çalışanların kuruma bildirilmemesi şeklinde algılandığını ifade ederek, “Kayıt dışılık, sadece kuruma bildirilmemesi değil aynı zamanda çalışma gün ve ücretlerinin eksik bildirilmesi de birer kayıt dışılıktır. Asgari ücretten yüksek bir ücret aldığı halde sigorta primlerinin asgari ücretten bildirilmesi, çalışan kişinin kıdem tazminatından tutun da emekli maaşı veya emekli ikramiyesine kadar birçok kalemi etkileyecektir. Bu tür işlemler hem ülke ekonomisine hem de sosyal güvenlik sistemine uzun vadede büyük etkisi olacaktır” dedi.
İşçi yönünden hangi kaklardan mahrum kalacağı konusuna da değinen Korkut, “İşçi açısından kayıt dışı istihdamın birçok olumsuz etkiler bulunmaktadır. Öncelikle kayıt dışı çalışan bir işçinin emekli olamayacağını, belli bir yaşa geldiğinde çalışamaz duruma düşeceğini, birilerinin yardımına muhtaç olacağını, malullük aylığından faydalanamayacağı, vefatı halinde geride kalan eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanamayacağı yine kişilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, analık, emzirme, geçici iş göremezlik gibi birçok haktan mahrum kalmaları söz konusu olur. İşveren yönünden bakacak olursak; yapılacak denetim ve tespitler sonucu işverene yüksek miktarda idari para cezası kesilir. İşverenin yararlandığı tüm prim teşvikleri durdurulur. İşyerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yüklü miktarda ödemelere maruz kalır. Sosyal güvenliğe ilişkin birçok konuda olduğu gibi kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda da kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarımız, hizmet kalitesinin arttırılması, veri paylaşımı, denetim sisteminin etkinliği ve en önemlisi teşvik uygulamaları ile istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılması, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin arttırılması gibi birçok temel strateji ve hedeflerimiz devam etmektedir. Ancak, biliyoruz ki ‘Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele’ konusunda sadece Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışmaları tek başına yeterli değildir. Bu sorunun çözümü noktasında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile toplumun diğer kesimleri ve ülkede yaşayan her bireyin elini taşın altına koymaları gerekmektedir. Bu şekilde bir işbirliği olmadan ‘Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele’ sorununu kökten çözmemiz mümkün değildir” diye konuştu.
İşçilerin, işverenleri tarafından primlerinin bildirilip bildirilmediğini veya hangi kazançlar üzerinden bildirildiğini edevlet uygulaması veya Alo 170 iletişim merkezi üzerinden öğrenebildiğini söyleyen Korkut, “Kayıt dışı çalıştırıldığınızı düşündüğünüzde ihbar ve şikâyetlerinizi 7/24 Alo 170’i arayarak bildirebilirsiniz. Bu çağrı merkezimizi kullanarak bize ulaşan birçok vatandaşımızın ihbarlarını sonuçlandırmış bulunmaktayız. Şunu net olarak ifade etmek istiyorum. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi konusunda çok kararlıyız. Sadece kayıt dışı istihdamla mücadelemizi değil aynı zamanda kurum alacaklarımız alanında da gerekli tüm çalışmalarımız etkin bir şekilde devam edecektir” şeklinde konuştu.

BİTLİS

16 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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