Tatvan’da gıda denetim seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tatvan’da gıda denetim seferberliği

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde çalışan tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla başlattığı "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de denetimler yapılıyor.

Tatvan’da gıda denetim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde çalışan tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla başlattığı “Gıda Denetim Seferberliği” kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinde de denetimler yapılıyor.
Yurt genelinde 1722 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “sektör bazlı” denetim seferberliği kapsamında kolları sıvayan Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın güvenli gıda tüketebilmesi için ilçedeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerine hız verdi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ilk 3 gününde Bakanlık tarafından belirlendiği gibi “et ve et ürünleri üreten iş yerleri”, “süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri”, “ekmek ve ekmek çeşitleri”, “unlu mamul üreten iş yerleri” denetlenerek, toplu tüketim yerlerinde de izlenebilirlik kontrollerine ağırlık verildi.
Denetimlerde ayrıca; genel ve özel hijyen gereklilikleri, kullanılan aletekipman ve personel hijyeni, hammadde kabulü ve depolanması, sıcaklık kontrolü ve soğuk zincir, işletmelerin ilaçlanması ve gıda etiketleme mevzuatı konularında kontroller yapılarak, Türk Gıda Kodeksine uygun faaliyette bulunmayan işletmelere ise 5996 sayılı kanun kapsamında idari para cezalarının uygulanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göl yüzeyindeki buzu kırıp hayvanlarına su içiriyorlar
YEREL HABERLER Göl yüzeyindeki buzu kırıp hayvanlarına su ...
Bitlis´te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Bitlis´te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi çalışmalarını ...
Adilcevaz'da metanfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Adilcevaz'da metanfetamin ele geçirildi
Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti
Vali Çağatay, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı
YEREL HABERLER Vali Çağatay, trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 ...
Tatvan’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Tatvan’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
Tatvan'daki kazada ölü sayısı 3'e çıktı
YEREL HABERLER Tatvan'daki kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Tatvan´da trafik kazası 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan´da trafik kazası 2 ölü, 3 yaralı
Vali Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma ...
Vali Oktay Çağatay, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, şehit ailesini ziyaret etti
Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komutanlığını ziyaret ...
Bitlis’te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi 41 milyon 400 bin TL değerindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği ‘Irmak’ buldu
YEREL HABERLER Bitlis’te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi 41 milyon ...
Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Bitlis Valisi Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bitlis Valisi Çağatay, operasyondaki jandarma ...
Mumdan çıkan yangında 70 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Mumdan çıkan yangında 70 hayvan telef oldu
Lise öğrencileri hem okuyorlar hem de üretiyor
YEREL HABERLER Lise öğrencileri hem okuyorlar hem de üretiyor
Yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine yem ...
Vali Çağatay’dan Ahlat’a ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay’dan Ahlat’a ziyaret
Ahlat’ta “Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü” konferansı
YEREL HABERLER Ahlat’ta “Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü” ...
ASELSAN ekibi Ahlatlı çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER ASELSAN ekibi Ahlatlı çocuklarla buluştu
Bitlis'te, güneşli hafta sonu ardından yeniden kar yağışı
YEREL HABERLER Bitlis'te, güneşli hafta sonu ardından yeniden kar ...
Bitlis’te 154 köy yolu ulaşıma kapandı Çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi buldu
YEREL HABERLER Bitlis’te 154 köy yolu ulaşıma kapandı Çatılardaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X