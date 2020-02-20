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Ahlat’ta 10 günde 600 kamyon kar şehir dışına taşındı Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban: “6 bin ...

İHA

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları kapsamında 10 günde 600 kamyon kar şehir dışına taşındı.

Ahlat’ta 10 günde 600 kamyon kar şehir dışına taşındı Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban: “6 bin ton kar, kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşındı”

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları kapsamında 10 günde 600 kamyon kar şehir dışına taşındı.
Ahlat Belediyesi kar çalışmalarını öncelikli olarak ana arterlerden başlatarak, vatandaşların müşterek kullanabileceği ve erişebileceği alanları temizleyerek sürdürdü. Belediye ekipleri çarşı içindeki karı temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Şehir merkezinde kar temizleme ve taşıma işlemlerini inceleyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, 10 gün boyunca 6 bin ton karın kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşındığını söyledi. Başkan Çoban, “Özellikle 2020 sürecinde yaşadığımız kış, diğer kışlarımızdan daha etkin ve yoğun bir kar yağışıyla karşılaştığımız bir süreç oldu. Bu vesileyle de gerek şehir içi yollarımız gerekse bütün ticari hareketliliğimizin olduğu çarşı merkezlerimizdeki kar yoğunluğunu bizlerde hem kepçelerimizle hem de kamyonlarımızla şehir dışına taşıyarak ilçe ahalisini ve esnafımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Allah’a şükürler olsun Ahlat’taki yapılan çalışmalarda personelimizin özelliklede kademe bölümünün bütününün katılımıyla takriben son 1 hafta 10 günde 600 kamyon ilçe dışına kar taşındı. Bu da takriben 6 bin ton civarında bir kar kütlesinin ilçe merkezi dışına taşınması olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde 10 ayrı mahallemiz var. Mahallelerimizin hacimleri de gayet yüksek. Takriben 22 kilometre derinlik yine 20 kilometre uzunlukta bir alandan bahsediyorum ki bu nüfus yoğunluğu olarak ilçe hacmimizin de çok üstünde. Yani kısacası 40 bin nüfusumuz var ama biz takriben 100150 bin nüfuslu bir yayılım alanının içerisinde bir hizmet sürecini yürütüyoruz” dedi.

“Kış boyu tüketilen yakıt, 1 yıllık yakıt giderimizin üstünde”
Kış boyu kar temizleme çalışmalarında 1 yıllık yakıt tüketimi yapıldığının altını çizen Başkan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şunu samimiyetle belirtiyorum ki bizim şu anda kış boyu yürüttüğümüz bu çalışma, 1 yıllık yakıt giderimizin üstünde bir yakıt gideri söz konusudur. Makine ekipmanlarımızı da yoğun bir şekilde kullandık. Sadece kendi makine ekipmanımızla da yetmedik, dışarıdan da makine ekipman kiralayarak çalıştığımız bir süreç. Ahlat’ta insanımız artık bu hizmeti memnuniyetle karşıladığı için bizde hiçbir suretle insanımızın bu hizmetten mahrum kalmaması için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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