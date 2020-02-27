Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)TÜRK Kızılay´ı Adilcevaz şubesi tarafından ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.
Türk Kızılay´ı Adilcevaz şubesi, 'Çocuklar üşümesin kampanyası' kapsamında ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye giyim yardımında bulundu. Türk Kızılay´ı Adilcevaz Şube Başkanı Çağlar Toğal, bu yıl kış mevsiminin sert geçtiğini belirterek, "Şube olarak isteğimiz üzerine Adilcevaz´daki ihtiyaç sahibi öğrenciler geçtiğimiz ocak ayında okul idaresi tarafından tespit edildi. Bugün Adilcevaz´da 300 öğrenciye mont, atkı, bere ve çorap yardımında bulunduk. Öğrencilerimiz çok zor şartlarda eğitim görüyor. Türk Kızılay´ı tarafından yapılan yardımlar sayesinde öğrencilerimiz artık üşümeyecek. Kızılay olarak ihtiyaç duyan her insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2020-02-27 10:20:50
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