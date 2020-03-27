Bitlis’te 703 şişe sahte içki ele geçirildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 703 şişe sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde bir restoran ile evde, sahte içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenlenen polis ekipleri, Tatvan'daki restoranda 175, Adilcevaz ilçesindeki bir evde de 528 olmak üzere toplam 703 şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili S.A, B.G, W.J, ve B.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-03-27 12:06:57



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