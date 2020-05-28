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Tatvan Kaymakamlığından “Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı” uyarısı

İHA

Tatvan Kaymakamlığından “Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı” uyarısı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı, ilçede uygulanmaya başlanan “Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı” ile ilgili vatandaşları uyardı.
Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yayınlanan açıklamada, “İlçemiz merkezinde uygulanan ‘Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı’ devam etmektedir. Tehlike henüz geçmediğinden, lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın ise maske takması zorunludur. Aksi takdirde yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

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