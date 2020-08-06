Güroymak’ta korona virüs denetimi

Türkiye genelinde başlatılan en kapsamlı korona virüs denetimi kapsamında Bitlis’in Güroymak ilçesinde de uygulama yapıldı.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutur, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erbil Başar, Güroymak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Toklu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M. Şerif İlbeyli ve kurum müdürlerinin katılımıyla ilçe genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona viris salgını ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında alınan tedbirleri ve önlemleri yerinde görmek ve denetlemek üzere ilçe genelinde denetimler sürüyor. Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

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