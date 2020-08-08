Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na zirve yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na zirve yaptılar

İHA

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Bitlis'e gelen profesyonel dağcılar, sporcular ve gönüllü aktivistler, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na zirve yaptılar

Türkiye’nin farklı şehirlerinden Bitlis’e gelen profesyonel dağcılar, sporcular ve gönüllü aktivistler, Van Gölü’ne dikkat çekmek ve Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Bitlis ve Van bölgesinde faaliyet gösteren Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Süphan Dağı'na 7. zirve tırmanışı etkinliği düzenlendi. Aralarında profesyonel dağcıların da yer aldığı Kayseri, Adana, Mersin, Sivas, Bitlis, Van, Rize, Erzurum, Bursa, Çanakkale ve Manisa gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 43 sporcu ile aktivistler yaklaşık 8 saatlik yorucu ve bir o kadarda keyifli tırmanışın ardından yılın 12 ayı tepesinde kar eksik olmayan Süphan Dağı'nın zirvesine ulaştı. Tırmanışı başarılı şekilde tamlayan aktivistler, zirvede “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” yazılı pankart açarak Van Gölü’ne dikkat çekti.

“Van Gölü eşsiz bir değer, eşsiz bir güzellik”
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “7’nci defadır Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yapıyoruz. Her defasında da biz bölgemizin güzelliklerine dikkat çekmek için bu etkinlikleri yapıyoruz. Bugünde 8 Ağustos Bitlis’in kurtuluş yıl dönümü. Bitlis’in kurtuluş yıl dönümünde de bizde Van Gölü Aktivistleri olarak katkı sunmak istedik. Bu anlamlı günde zirve tırmanışını Bitlis’in kurtuluşuna atfediyoruz. Van Gölü aktivistleri kurulduğu günden beri hep ‘Van Gölü’ dedi. Çünkü Van Gölü eşsiz bir değer, eşsiz bir güzellik. Bu dünya mirasıdır. Sadece burada yaşayan Vanlıların ve Bitlislilerin değil dünyada yaşayan herkesin bir zenginliğidir. Van Gölü’ne hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü gün geçtikçe kirleniyor, gün geçtikçe biz kaybedeceğiz bu değeri ve önemli zenginliği. Buradan diyoruz ki ‘Van Gölü kirlenmesin hep mavi kalsın’ çocuklarımıza geleceğimize mavi bir doğa, güzel bir doğa bırakalım” dedi.
Van Gölü Aktivistleri Bitlis Temsilcisi Orhan Emen’de, “Bu etkinlik Van Gölü Aktivistleri Derneği bünyesindedir. Bugüne denk getirmemizin sebebi de Bitlis’in kurtuluş günü olmasıdır. Şehirlerde kutlama yapılmıyor. Biz kutlamayı doğaya çıkaralım dedik. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çeşitli illerinden misafirlerimiz gelmişler, hepsi de hoş gelmişler. Hepsinin amacı da Van Gölü’nün kirlenmemesidir, temiz kalmasıdır” diye konuştu.
Etkinliğe destek veren Beşminare Düşünce Akademisi Derneği Başkanı Serdar Durer de Van Gölü Aktivistlerinin düzenlediği etkinliğe destek olmak için tırmanışa katıldıklarını belirterek, “Van Gölü Aktivistlerinin ‘Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın’ programı farkındalık ve farklılık çalışmasına kendi çapımızda destek olmaya bu gayretlerini daha maksimize etmeleri için mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu göstermeye geldik. Bu çalışmalarda çok kıymetli destekleri olan bütün sivil aktivistlere, tüm sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine, Van Gölü aktivistlerinin kıymetli yöneticilerine, başkanına, takım arkadaşlarına düşünce akademisi olarak teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Tırmanış için Kayseri’den geldik”
Zirve tırmanışına Kayseri’den gelerek katılan Aynur Aslan, “Van Gölü temiz kalsın, kirlenmesin, mavi kalsın. Doğamızı koruyalım. 10 arkadaşla şuanda buradayız Süphan’a tırmanacağız. Doğamızı koruyalım, temiz kalsın diye sloganımız var” ifadelerini kullandı.
Süphan Dağı zirvesinde kamp kuran aktivistler, dağcılar ve sporcular geceyi dağın zirvesinde geçirdikten sonra yarın inişe geçecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis Valisi Çağatay, depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bitlis Valisi Çağatay, depremin ardından muhtarlarla ...
Vali Çağatay, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Çağatay, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir ...
Ahlat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mürsel Ardıç oldu
YEREL HABERLER Ahlat Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mürsel Ardıç ...
Bitlis´in düşman işgalinden kurtuluşunun 104´ncü yılı kutlandı
YEREL HABERLER Bitlis´in düşman işgalinden kurtuluşunun 104´ncü yılı ...
Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü ...
Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü
Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Deprem Bahçesaray'da hissedildi Vatandaşlar sokağa çıktı
YEREL HABERLER Deprem Bahçesaray'da hissedildi Vatandaşlar sokağa ...
Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Çağatay'dan 8 Ağustos mesajı
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan 8 Ağustos mesajı
BEÜ Rekötürü Yardım'dan 8 Ağustos mesajı
YEREL HABERLER BEÜ Rekötürü Yardım'dan 8 Ağustos mesajı
Başkan Tanğlay’dan 8 Ağustos Kurtuluş Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanğlay’dan 8 Ağustos Kurtuluş Günü mesajı
Kaymakam Erdemir, ilçe merkezindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Erdemir, ilçe merkezindeki çalışmaları ...
Tarihi mezar taşlarının dili çözülüyor Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda bin 50 mezar taşı temizlendi Epigrafik çözümlemeleri yapılan tarihi taşlarda bitkisel süslemeler, geometrik motifler ve ayetlerin yer aldığı görülüyor
YEREL HABERLER Tarihi mezar taşlarının dili çözülüyor Ahlat Selçuklu ...
Bitlis'te GFB Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Bitlis'te GFB Derneği kuruldu
Vali Uçar nikah şahidi oldu
YEREL HABERLER Vali Uçar nikah şahidi oldu
Vali Çağatay OSB'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Çağatay OSB'de incelemelerde bulundu
Vali Çağatay'dan AMATEM ve ÇAMATEM'e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan AMATEM ve ÇAMATEM'e ziyaret
Vali Çağatay'dan Tatvan'nın yeni Kaymakamına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan Tatvan'nın yeni Kaymakamına ziyaret
Tümgeneral Hacı İlbaş’tan Vali Oktay Çağatay’a veda ziyareti
YEREL HABERLER Tümgeneral Hacı İlbaş’tan Vali Oktay Çağatay’a veda ...
Hizan’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hizan’da korona virüs denetimi
Bitlis´te koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Bitlis´te koronavirüs denetimi
Vali Çağatay Tatvan’da denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Vali Çağatay Tatvan’da denetimlere katıldı
Ahlat’ta korona virüsle mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat’ta korona virüsle mücadele toplantısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X