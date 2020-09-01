TATSO ile Tarım ve Orman Müdürlüğünden istişare toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TATSO ile Tarım ve Orman Müdürlüğünden istişare toplantısı

İHA

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fethaddin Kaya ile birlikte Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret etti.

TATSO ile Tarım ve Orman Müdürlüğünden istişare toplantısı

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fethaddin Kaya ile birlikte Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında TATSO Başkanı Bilal Adabağ ile bir araya gelen Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda; Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında devam eden projeler ve yakın zamanda açılacak olan 14. Etap proje uygulamaları kapsamında tarımsal ve hayvansal üretiminde sektörel olarak ihtiyaç duyulan sanayi tesisleri ile ilgili istişarede bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “Gerek üyelerimize vermiş olduğu desteklerden ve gerekse sahada yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı müdürümüzü takdir ediyoruz. Müdürümüz gerçekten göreve başladığı günden ilimiz genelinde üretime ciddi bir ivme kazandırdı. Bunun bir sonucu olarak da; ilimizde şu anda ekilebilir arazide yüzde 99 oranında bir potansiyele ulaşması sağlamış durumda. Özellikle katma değeri yüksek fasulye gibi ürünlerde geçen yıl Türkiye ortalamasında ilk 5’te olan ilimiz bu yıl bu hedefini daha da yükselterek ilk 3’e, ilerleyen safhalarda ise birinciliğe ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedeften dolayı da müdürümüz ve ekibine tebriklerimizi iletiyoruz. Ayrıca; ilimiz ekonomisine vermiş oldukları bu katkı ve gayretten dolayı da teşekkür ediyoruz” dedi.
İlgi ve alakalarından dolayı TATSO Başkanı Adabağ’a teşekkürlerini ileten Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ise proje ve yatırımlardan daha çok kişinin istifade edebilmesi için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Tarımsal üretim anlamında Bitlis’i Türkiye’nin önde gelen illeri arasına sokmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydeden Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gerçekleştirdikleri istişarelerle de bunu kısa sürede gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı, Rus voleybolcuyla sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı, Rus voleybolcuyla ...
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Rus sporcuyla Galimov ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Rus sporcuyla ...
DATÜB heyeti, Ahlat’ta yaşayan Ahıskalı Türklerle bir araya geldi
YEREL HABERLER DATÜB heyeti, Ahlat’ta yaşayan Ahıskalı Türklerle bir ...
Milli Eğitim Müdürü Yüzer okullardaki hazırlıkları inceledi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Yüzer okullardaki hazırlıkları ...
Bitlis Belediyesinin parke döşeme çalışmaları
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinin parke döşeme çalışmaları
Ahlat’taki kazılar tarihe ışık tutuyor Eski Ahlat Şehri Kazıları Bilimsel Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz: “İç Kale kazısından elde edilecek bulgular, Ahlat’ın tarihi geçmişini aydınlatacak”
YEREL HABERLER Ahlat’taki kazılar tarihe ışık tutuyor Eski Ahlat ...
Bitlis'te mağarada, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te mağarada, PKK'nın silah ve mühimmatı ele ...
Bitlis’te araziye gömülü Kalaşnikof bulundu
YEREL HABERLER Bitlis’te araziye gömülü Kalaşnikof bulundu
Hizan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
YEREL HABERLER Hizan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar
YEREL HABERLER Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Tatvan'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tatvan'da uyuşturucu operasyonu
Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
YEREL HABERLER Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
YEREL HABERLER Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X