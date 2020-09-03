Bitlis’te 94 kilo 850 gram kubar esrar ile 237 kök kenevir ele geçirildi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı ev ve eklentilerinde toplam 94 kilo 850 gram kubar esrar ile 237 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Mutki İlçesi'nde, A.Ç., ve K.A.,'nın yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından düzenlenen operasyonda A.Ç.,'nin ev ve eklentilerinde 50 Kilo 400 gram, K.A.,'nın ise ev ve eklentilerinde 44 kilo 450 gram kubar esrar maddesi ile birlikte 237 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kubar esrar maddesine el konulurken, kenevir bitkisi ise yerinde yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili şüpheliler A.Ç., ve K.A., gözaltına alındı. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-03 16:24:11



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