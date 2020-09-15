Ahlat’taki 16 okulda EBA destek noktası kuruldu

Bitlis’in Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrenciler için 16 okulda EBA destek noktası kurdu.

Uzaktan eğitim süreci çerçevesinde Ahlat’ta EBA’ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan EBA destek noktaları hizmete girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA’ya erişim sağlayamayan ve derslerini takip edemeyen öğrenciler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Ahlat’ta da EBA destek noktaları oluşturuldu. İlçe merkezinde 12 ve köylerdeki 4 okulda oluşturulan EBA destek noktaları sayesinde internet ve teknoloji erişimi olmayan öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim alabilecek.

EBA destek noktası kurulan okulları ziyaret eden Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, EBA destek noktaları sayesinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime erişim imkanı sağlanacağını söyledi. Özden, EBA destek noktalarının kurulması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.