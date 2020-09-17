Bitlis'te kuru fasulye hasadı başladı; 30 bin ton ürün bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te kuru fasulye hasadı başladı; 30 bin ton ürün bekleniyor

DHA

Bitlis'te kuru fasulye hasadı başladı; 30 bin ton ürün bekleniyor


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde hasadı devam eden kuru fasulye Türkiye'nin yüzde 10´luk ihtiyacını karşılıyor. Çiftçilerle birlikte hasat yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, 95 bin dekar alanda üretilen kuru fasulyeden 30 bin ton civarında ürün beklediklerini, bunun da ilin ekonomisine yıllık 240 milyon lira gelir sağlayacağını söyledi.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fasulye hasadının yapıldığı alanları gezerek, çiftçileri ziyaret etti. Oldukça verimli ve kaliteli bir ürün elde edildiğini belirten Çelik,Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde de çiftçilerle hasat yaptı. Bitlis ve çevresinde 17 farklı türde kuru fasulye üretildiğini, bu yıl 30 bin ton civarında verim beklediklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu: 
"İlin ekonomosine büyük katkı sağlayan kuru fasulyeden bu yıl 240 milyon TL gelir bekliyoruz.  2020 hasadımız başladı ve devam ediyor.  Rabbim bu sene bereket verdi. Toprağımızın her yerinde bu sene bereket fışkırıyor. Kuru fasulye ilimizdeki birkaç tane stratejik ürünle beraber önemsediğimiz bir ürün çeşidimizdir. Geçen yıl 88 bin dekar alanda fasulye vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve ilimizde de valimizin talimatları doğrultusunda, pandemi sürecinde yeterli ve güvenli gıda üretimi sağlamaya çalıştık. Tüm ilçelerimizi gezdik. Bir karış ekilmemiş arazi bırakmayarak, ekimimizi gerçekleştirdik. 88 bin dekar alandaki üretimimizi mühendislerimizin çabalarıyla 95 bin dekar alana çıkardık. Bu alanlarda yurt dışından gelen tohum çeşitleri ve kendi üretimimiz olan tohum çeşidimiz vardı. İlimizde 17 çeşit kuru fasulye çeşidi üretilmekte. 95 bin dekar alanda, bu sene rekoltemizin çok iyi olacağını düşünüyoruz. 30 bin ton civarında kuru fasulye üretimi bekliyoruz."
'İLİN EKONOMİSİNE 240 MİLYON LİRA KATKI SAĞLIYOR'
Kuru fasulyenin kilosunun bu yıl 8 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kuru fasulyenin ilimize çok büyük katkısı oluyor. Tarladaki fiyatıyla kilogramı 8 liradan satılmakta. İl ekonomisine 240 milyon lira civarında katkı sağlıyor. Bitlis yemeklik kuru fasulye üretiminin yanında, tohumluk üretiminde de Türkiye genelinde önemli bir yere sahip. Bunun büyük bir kısmını ilimiz karşılamakta. 10 bin dekar alanda tohumluk kuru fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 bin ton üretimimiz oluyor. Bunun da ilimize katma değeri 130 milyon  lira civarında. Fasulye ihraacatında hem yemeklik hem de tohumluk anlamında ilimize katkısı yaklaşık olarak 360 milyon civarında. Tüm üretim alanlarında olduğu gibi, kuru fasulyede de istihdam edilmek üzere bir çok gencimiz var. Bu yıl pandemi nedeniyle il dışından çok fazla işçi göçü olmamakla beraber, çevre illerden ve ilçelerden 5 bine yakın gencimiz tarlalarda çalışmakta. Bunlar sürekli takip ediliyor. Yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye geneli iyi bir yerdeyiz. Geçen yıl beşinci sıradaydık. Bu sene üretimle beraber 3´üncü sıraya yükselmeyi hedefliyoruz. Türkiye´de Karaman, Konya gibi illerde bu işin borsası kuruldu. Ürün daha tarladaykan satışı tamamlanıyor. İlimizde her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Burası da Sarıkum. Nemrut yamaçları, bir yandan Nemrut serinliği bir yandan da Van Gölü nemi var. Fasulyenin en çok ihtiyacı olduğu iklim şu an mevcut. Topraklar her şeye müsait. Bilinçli bir çiftçimiz var. Türkiye fasulye ihtiyacının yüzde 10´luk kısmı Bitlis´ten karşılanıyor. Türkiye´nin 61 iline fasulye ihracatı yapıyoruz." DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-17 10:14:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara dönüştürüyor 80 yaşındaki Abdurrahman Gökbulak, 50 yıldır Ahlat bastonu yapıyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır ceviz ağaçlarını sanat eseri bastonlara ...
Bitlis’ten 61 şehre fasulye satışı Fasulyeden bu yıl 230 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis’ten 61 şehre fasulye satışı Fasulyeden bu yıl ...
Bitlis'te 2 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bitlis'te 2 mahalle karantinaya alındı
Bitlis’te iki mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bitlis’te iki mahalle karantinaya alındı
Bitlis'te, evde silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te, evde silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Vali Çağatay’dan Güroymak ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay’dan Güroymak ilçesine ziyaret
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı
YEREL HABERLER Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı
Çaldıkları musluk bataryalarını satan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları musluk bataryalarını satan 2 kişi ...
Kasık kısmına gizlenen 247 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kasık kısmına gizlenen 247 adet sikke ele geçirildi
Bitlis'te otobüsteki yolcunun üzerinden 247 tarihi sikke çıktı
YEREL HABERLER Bitlis'te otobüsteki yolcunun üzerinden 247 tarihi ...
BİGACEM Başkanlığına Sinan Aygül seçildi
YEREL HABERLER BİGACEM Başkanlığına Sinan Aygül seçildi
Tatvan’da yol yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tatvan’da yol yenileme çalışmaları devam ediyor
Van Gölü'nün derinliklerindeki gizem dalışlarla gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nün derinliklerindeki gizem dalışlarla gün ...
Göçe hazırlanan flamingolar, görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Göçe hazırlanan flamingolar, görsel şölen sunuyor
Ahlat’taki 16 okulda EBA destek noktası kuruldu
YEREL HABERLER Ahlat’taki 16 okulda EBA destek noktası kuruldu
Hizan'da üretilen çeltik 150 yıllık değirmende öğütülüyor
YEREL HABERLER Hizan'da üretilen çeltik 150 yıllık değirmende ...
Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor Arin Gölü’nde yoğun bir şekilde konaklayan flamingolar seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor
YEREL HABERLER Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor Arin Gölü’nde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X