Güroymak’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

Bitlis’in Güroymak ilçesi 19 Eylül Gazileri Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek’in, Güroymak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerini Atatürk Anıtına sunması ile başlayan tören, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile devam etti. İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen İbrahim Dolaş tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası Uzman Jandarma Çavuş Bayram Ali Bektaş tarafından okunan şiir ile tören sona erdi. Törene Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emre Zeyrek ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutan Vekili İbrahim Dolaş, kamu kurum amir ve müdürleri ile gaziler katıldı. Düzenlenen tören sonrası Kaymakam Zeyrek, gaziler ile birlikte kaymakamlık makamına geçerek gaziler ile bir süre sohbet etti.

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