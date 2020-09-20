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Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi

İHA

Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir işçinin temizlikte kullandığı el arabasını özenle silmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Tatvan Belediyesi bünyesinde temizlik elemanı olarak çalışan 5 çocuk babası Ecvet Ürün'ün temizlik arabasını bezle sildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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