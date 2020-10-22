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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te pandemiye dikkat çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi

İHA

Bitlis’te pandemiye dikkat çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, yeni tip korona virüs salgınına dikkat çekmek amacıyla kent merkezinde oyun sahneledi.
Ulu Cami Meydanı’na giden tiyatro topluluğu, vatandaşları salgına karşı bilinçlendirmek amacıyla burada “Kurallar Hayat Kurtarır” adlı tiyatro oyununu sahneledi. Tiyatro topluluğu üyeleri, sahneledikleri oyunla pandemi tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekti.
Tiyatro eğitmeni Cihan Olan, korona virüs salgınına dikkat çekmek için tiyatro çalışması yaptıklarını söyledi. Hem farkındalık oluşturmak hem de vatandaşları bilinçlendirmek için oyunda sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat çektiklerini anlatan Olan, “Özellikle Sağlık Bakanlığının sürekli uyarılar yapmasına rağmen sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmeyen vatandaşların nelere zarar verdiklerini görmeleri için böyle bir çalışma yaptık. İstiyoruz ki herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin. Bu çok zor bir durum değil. Özellikle kalabalıklarda ve toplu ulaşım araçlarında tedbirler kapsamında alınan kurallara göre hareket edelim. Bazen taşıyıcı olabiliriz. Evdeki büyüklerimizi de her zaman düşünmeliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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