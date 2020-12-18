Freni patlayan tır önündeki aracı biçti: 2 yaralı

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BitlisBaykan kara yolunda freni patlayan tırın önündeki aracın üzerinden geçerek hurdaya çevirirken, içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, BitlisBaykan kara yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Freni patlayan İran plakalı tır, önündeki otomobili ezerek hurdaya çevirdi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırdan yola savrulan variller ise olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla toplandı.

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