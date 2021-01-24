Tatvan Belediyesi soğuk havalarda kimsesizlere sıcak yuva oluyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, kimsesiz ve evsizlerin soğuk kış aylarında dışarıda kalmaması için 'Kimse Üşümesin' projesini hayata geçirdi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeyi duyurdu. Sosyal alanda yürütülen çalışmalarla adından söz ettiren Tatvan Belediyesi, sokaklarda yaşayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimse üşümesin. Siz 153 numaralı hattımızı arayın, biz ilgilenelim. Kimsesizleri görmezden gelmeyelim. Unutmayın bu vebal hepimizin boynunadır" dedi.

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