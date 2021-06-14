Bitlis’te 1 terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi

Bitlis merkeze bağlı kırsalda gerçekleştirilen Eren11 operasyonunda 1 terörist silahıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis’in merkez ilçesi Aşağı Balcılar köyü kırsalında JSİHA tarafından bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığından yakın hava desteği talebinde bulunulmuş, tespit edilen BTÖ mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla Balcılar köyü kırsalında Hava Kuvvetleri unsurları tarafından yakın hava desteği icra edilmiştir. Yakın hava desteği icra edilen bölgeye JÖH ve komando unsurlarının katılımı ile Eren11 Şehit Uzmanda Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 202170 Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucunda,1 BTÖ mensubu (erkek) silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiştir. 1 adet avcı boy çukuru, sığınak ve erzak deposu içerisinde 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 94 adet M16 piyade tüfeği fişeği, 28 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet el bombası, 5 adet M16 piyade tüfeği fişeği şarjörü, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 15 metre elektrik kablosu, 5 adet EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış elektronik ateşleme anahtarı, 10 adet fünye ve çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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