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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİLSEM öğrencileri yaptıkları ahşap oyuncakları köy çocuklarına hediye etti

İHA

BİLSEM öğrencileri yaptıkları ahşap oyuncakları köy çocuklarına hediye etti

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, yaptıkları ahşap oyuncakları köy çocuklarına hediye etti.
Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘Çocuklar İçin Geleneksel Sanatlar Akademisi’ projesi kapsamında Tatvan Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören öğrencilere hammaddesi ağaç olan geleneksel el sanatları tanıtıldı. Ahşap üzerine bilgiler edinen çocuklar daha sonra yarı yapılandırılmış oyuncaklar yaptı. Oyuncak yapan çocuklar, bu oyuncaklarla beraber yaş gruplarına uygun kitapları Çekmece köyündeki çocuklara hediye etti. Projede başta Tatvan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri olmak üzere çevre okullardan gelen çocuklar da yer aldı.
Proje koordinatörü öğretmen Mihraç Kulu, “Yaz döneminde birçok çocuğumuza ulaşmaya çabalıyoruz. Bunu da çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza geleneksel sanatlarımızı öğretirken bunu farklı etkinliklerle zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ebru ve Kat’ı gibi geleneksel sanatlarımızı uygulamalı öğrenen çocuklarımız, hammaddesi ahşap olan sanatlarımızı da teorik olarak öğrendikten sonra ahşap temelli başka etkinliklerle çalışmalarını sürdürdüler. Çocuklarımız başka çocukları sevindirdi. Bu gurur verici” dedi.
Köy çocuklarına yaptığı ahşap oyuncakları dağıtan Tatvan BİLSEM öğrencisi Berat Akhan da, “Çekmece köyünde küçük çocuklara oyuncak ve dergi hediye ettik. Çok sevindiler. İnşallah bir dahakine de bu etkinliği yaparız. Ben mutluyum, onlarda inşallah mutlu olur” diye konuştu.
BİLSEM öğrencisi Miraç Elçi ise köydeki çocuklara oyuncak ve kitap dağıttıklarını ifade ederek, “Bu güzel bir duyguydu. Daha önce başka bir çocuğa hediye vermemiştim. Çocuklar mutlu oldu, bu bizim hoşumuza gitti” şeklinde konuştu.
Köy çocukları da aldıkları hediyeler karşısında mutluluklarını dile getirerek, hediye veren arkadaşlarına teşekkür ettiler.

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