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Uzmandan ‘sessiz katil’ uyarısı Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu: “Mümkünse fırtınalı havalarda sobalar yakılmamalıdır”

İHA

Uzmandan ‘sessiz katil’ uyarısı Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu: “Mümkünse fırtınalı havalarda sobalar yakılmamalıdır”

– Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, soğukların başlamasıyla birlikte kurulan sobalardan sızan karbonmonoksit gazının neden olduğu ölüm ve zehirlenmelerin alınacak basit tedbirlerle önlenebileceğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, karbonmonoksit gazının kapalı ortamlarda soba yakıtlarının yanmaması, yeterli havalandırmanın olmaması, borulardan sızması ve bacadan geri tepmesi gibi durumlarda odada birikmesi sonucunda oluşan zehirlenmeler sonucu her yıl çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti, Basit önlemlerin ölüm ve zehirlenmelerin önüne geçeceğini dile getiren Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ısınmak için sobalar kuruldu. Kış aylarında soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri sayıca azımsanmayacak şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bazı basit tedbirlerle önlenebilecek zehirlenmeler nedeniyle her yıl çok sayıda vatandaşımızı kaybetmekteyiz. Zehirlenmelere neden olan karbonmonoksit gazı; kokusuz, renksiz ve tatsız olduğundan kişi bu gazı soluduğunu hissetmez. Bu nedenle ‘sessiz katil’ olarak tanımlanır. Karbonmonoksit kapalı ortamda soba yakıtlarının yanmaması, yeterli havalandırmanın olmaması, borulardan sızması ve bacadan geri tepme olması gibi nedenlerle odada birikir ve ölümcül sonuçlara neden olabilir. Genellikle zehirlenmeler gece olur çünkü uyku halindeki insan zehirlenmelerin etkilerini hissetmez” dedi.
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde sık görülen belirtilerin baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı, kusma, sık soluk alıp verme, nefes darlığı, uyku hali ve bilinç kaybı olduğunu ve bu belirtilerin görüldüğünde neler yapılması gerektiğini açıklayan Kulu, “Bu belirtiler görüldüğünde oda hemen havalandırılmalı, soba kazanı dışarıya çıkarılarak acil sağlık hizmetlerine başvurulmalıdır. Bacalar soba kurulmadan önce temizlenmeli, çatıdan en az bir metre yükseklikte olmalı ve baca temizliği ayda bir kez yapılmalıdır. Soba boruları kurulmadan temizlenmelidir. Soba duvardan en az yarım metre, en fazla 1,5 metre mesafeye kurulmalıdır. Mümkün olduğu kadar az sayıda dirsek kullanılmalıdır. Boruların ek yerlerinin gaz sızdırmadığından emin olunmalı ve soba yakılırken de önlemler alınmalıdır. Soba üstten tutuşturulmalı, alt ve üst kapakları açık olmalı ve tam sönmeden uyulmamalıdır. Islak kömür ve odun kurutulmadan yakılmamalı, yanan sobaya üstten kömür eklenmemeli, yanan kömür soba içerisinde suyla söndürülmemelidir. Soba yanar durumdayken uyulmamalı, soba sönmüş ya da sönmemiş olsun kazan çıkarılmalı ve evin dışına bırakılmalıdır. Mümkünse fırtınalı havalarda sobalar yakılmamalıdır. Bu tedbirlerle daha iyi ve tasarruflu ısınma sağlanabilir ve soba zehirlenmeleri en az sayıya indirilebilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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