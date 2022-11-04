Kamyonet kasasından 36 kaçak göçmen çıktı; 4 organizatöre gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan aramada kasada Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı. .
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Hizan ilçesinde şüpheli bir kamyoneti durdurup, arama yaptı. Kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör ise gözaltına alındı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Hizan Özcan ÇİRİŞ
2022-11-04 14:20:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.