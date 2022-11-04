Kamyonet kasasından 36 kaçak göçmen çıktı; 4 organizatöre gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde durdurulan kamyonette yapılan aramada kasada Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı. .

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Hizan ilçesinde şüpheli bir kamyoneti durdurup, arama yaptı. Kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör ise gözaltına alındı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Hizan Özcan ÇİRİŞ

2022-11-04 14:20:52



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