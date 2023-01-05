KİMLİKLERDEKİ ÇİPLERDEN VERİLER SAĞLANIYOR

Biyometrik fotoğrafların standartlarını ilk olarak ICAO belirledi. Gelişen teknoloji ile kimlik ve pasaportlar daha akıllı hale geldi. Bugün kimlik ve pasaport gibi belgelerin üzerinde kişiye ait bandrol ve çip bulunuyor.