Orta Çağ boyunca büyük bir kültürel, sanatsal ve politik etki yaratan imparatorluk, günümüzde bile merak konusudur. Bizans İmparatorluğu'nun tarihi, hükümdarları, sınırları, başkenti ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…

BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ

Bizans imparatorluğu tarihi itibarıyla günümüzün en çok araştırılan konuları arasında yer alır. İmparatorluğun temelleri, M.S. 330 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin'in Bizans şehrini başkent yaparak İstanbul olarak yeniden inşa etmesiyle atılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu'nun 476 yılında yıkılmasının ardından Doğu Roma İmparatorluğu kalmıştır. Bu imparatorluk ise günümüzde aslında Bizans adıyla bilinen imparatorluktur. Bizans, uzun yıllar süren savaşlar, kültürel değişim ve dinî çatışmalarla varlığını sürdürse de Osmanlı saldırılarıyla yıkılmıştır. 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından İstanbul’un fethedilmesiyle hakimiyeti sona ermiştir.

BİZANS DEVLETİ İMPARATORLARI KİMLER?

Bizans devleti imparatorları aşağıda verilmiştir;

• Konstantin (324-337): Bizans’ı başkent yaparak Doğu Roma İmparatorluğu'nu temellendirmiştir.

• Justinianus I (527-565): Bizans'ı zirveye taşıyan ve Roma İmparatorluğu'nu yeniden inşa etmeyi hedefleyen imparatordur. Aynı zamanda Justinianus Kanunları olarak da bilinen hukuk sistemini oluşturan kişidir. Bu imparatoru popüler yapanlardan biri de ve Ayasofya'yı inşa ettirmesidir.

• II. Theodosius (379-395): Hristiyanlığı resmî din olarak kabul eden ve Roma İmparatorluğu'nu ikiye bölen hükümdardır.

• Herakleios (610-641): Bizans’ın Perslere karşı kazandığı zaferleriyle tanınmıştır. İmparatorluğun resmi dilini Latince’den Yunanca'ya değiştiren hükümdar olması da dikkat çekicidir.

BİZANS DEVLETİ ÖZELLİKLERİ

Bizans devleti özellikleri aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir;

• Bizans kurucusu Konstantinus’dur.

• Doğu Roma başkenti ise günümüzdeki İstanbul’dur.

• Bizans, Hristiyanlığın merkezi olarak kabul edilir. I. Konstantin’in Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından, Bizans Hristiyanlıkla özdeşleşmiştir.

• Justinianus’un yaptığı düzenlemelerle Bizans, Roma hukukunu geliştirip "Justinianus Kanunları" adı altında derlemiştir.