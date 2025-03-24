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        Haberler Gündem Eğitim Tarih Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri: Bizans Devleti Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Yıkıldı? htrh

        Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri: Bizans Devleti Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Yıkıldı?

        Bizans İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından varlık göstermiştir. Özellikle Doğu Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak kabul edilmesiyle gündeme gelir. Bizans, Batı Roma'nın yıkılmasından sonra yaklaşık 1000 yıl daha varlığını sürdürmüştür. Peki Bizans imparatorluğu ne zaman kuruldu? Özellikleri neler? Hükümdarları kimler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:20
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        Bizans İmparatorluğu Tarihi
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        Orta Çağ boyunca büyük bir kültürel, sanatsal ve politik etki yaratan imparatorluk, günümüzde bile merak konusudur. Bizans İmparatorluğu'nun tarihi, hükümdarları, sınırları, başkenti ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ

        Bizans imparatorluğu tarihi itibarıyla günümüzün en çok araştırılan konuları arasında yer alır. İmparatorluğun temelleri, M.S. 330 yılında Roma İmparatoru I. Konstantin'in Bizans şehrini başkent yaparak İstanbul olarak yeniden inşa etmesiyle atılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu'nun 476 yılında yıkılmasının ardından Doğu Roma İmparatorluğu kalmıştır. Bu imparatorluk ise günümüzde aslında Bizans adıyla bilinen imparatorluktur. Bizans, uzun yıllar süren savaşlar, kültürel değişim ve dinî çatışmalarla varlığını sürdürse de Osmanlı saldırılarıyla yıkılmıştır. 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından İstanbul’un fethedilmesiyle hakimiyeti sona ermiştir.

        BİZANS DEVLETİ İMPARATORLARI KİMLER?

        Bizans devleti imparatorları aşağıda verilmiştir;

        • Konstantin (324-337): Bizans’ı başkent yaparak Doğu Roma İmparatorluğu'nu temellendirmiştir.

        • Justinianus I (527-565): Bizans'ı zirveye taşıyan ve Roma İmparatorluğu'nu yeniden inşa etmeyi hedefleyen imparatordur. Aynı zamanda Justinianus Kanunları olarak da bilinen hukuk sistemini oluşturan kişidir. Bu imparatoru popüler yapanlardan biri de ve Ayasofya'yı inşa ettirmesidir.

        • II. Theodosius (379-395): Hristiyanlığı resmî din olarak kabul eden ve Roma İmparatorluğu'nu ikiye bölen hükümdardır.

        • Herakleios (610-641): Bizans’ın Perslere karşı kazandığı zaferleriyle tanınmıştır. İmparatorluğun resmi dilini Latince’den Yunanca'ya değiştiren hükümdar olması da dikkat çekicidir.

        BİZANS DEVLETİ ÖZELLİKLERİ

        Bizans devleti özellikleri aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir;

        • Bizans kurucusu Konstantinus’dur.

        • Doğu Roma başkenti ise günümüzdeki İstanbul’dur.

        • Bizans, Hristiyanlığın merkezi olarak kabul edilir. I. Konstantin’in Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından, Bizans Hristiyanlıkla özdeşleşmiştir.

        • Justinianus’un yaptığı düzenlemelerle Bizans, Roma hukukunu geliştirip "Justinianus Kanunları" adı altında derlemiştir.

        • Bizans, eşsiz mozaik sanatını, kilise yapımını ve özellikle Ayasofya gibi büyük yapılarıyla ünlüdür.

        • Bizans ordusu, bölgesel tehditlere karşı güçlü bir savunma hattı kurmuş ve özellikle "Templar" gibi özel askerî birimler kullanmıştır.

        • Bizans hem Batı hem de Doğu'nun çeşitli devletleriyle başarılı diplomatik ilişkiler kurarak hayatta kalmıştır.

        BİZANS DEVLETİ SINIRLARI

        Bizans devleti sınırları aşağıda verildiği gibidir;

        • Batı'da: İtalya, Sicilya ve Batı Akdeniz'in büyük kısmı.

        • Doğu'da: Mezopotamya ve Suriye'nin büyük bölümü, Bizans sınırları içinde yer aldı.

        • Güney'de: Kuzey Afrika'nın kıyı bölgeleri (özellikle Kuzey Afrika'da Carthage civarı) ve Mısır.

        • Kuzey'de: Karadeniz'in kuzey kıyıları ve Balkanlar.

        BİZANS İMPARATORLUĞU NE ZAMAN KURULDU?

        Peki Bizans İmparatorluğu ne zaman kuruldu? Bizans İmparatorluğu'nun temelleri, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden sonra atılmıştır. Bundan sonrasında Bizans adı verilen devletin varlığı söz konusu olmuştur. Temeller, M.S. 330 yılında atılmıştır. Ancak Bizans adıyla bilinen devletin varlığı, Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da yıkılmasından sonra başlamıştır.

        BİZANS DEVLETİ NE ZAMAN YIKILDI?

        Bizans Devleti ne zaman yıkıldı? Bunun tarihi, 1453 olarak kayıtlara geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesiyle Bizans son bulmuş ve İstanbul, Osmanlı'nın başkenti olmuştur. Bu olay, aynı zamanda Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını da simgeler.

        DOĞU ROMA YIKILIŞI NASIL OLDU?

        Doğu Roma yıkılışı 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesiyle oldu. Bizans İmparatoru XI. Konstantinos son direnişi gösterse de başarılı olamamıştır ve imparatorluk tarihe karışmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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