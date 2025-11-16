Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar'ın İspanya mesaisi başladı! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar'ın İspanya mesaisi başladı!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:44 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:44
        Bizim Çocuklar'ın İspanya mesaisi başladı!
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile 18 Kasım Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas ve taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

        Bulgaristan ile yapılan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Söz konusu karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan ile ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmana katılmadı. Üç futbolcunun medikal değerlendirmesine devam edildi.

        İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve başkan vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de izledi.

        Milli takım, yarın yapacağı son antrenmanın ardından İspanya mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı kafile, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla kentine hareket edecek.

