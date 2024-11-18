Bizim Çocuklar, Karadağ'a karşı namağlup!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 6. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

SON MAÇ TÜRKİYE'NİN Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile son maçını Samsun'da oynadı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı.