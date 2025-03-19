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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, Macaristan karşısında avantaj peşinde - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, Macaristan karşısında avantaj peşinde

        UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede RAMS Park'ta oynanacak ve TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:27
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek.

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Karşılaşmada TV 8 ve Exxen ekranlarından yayınlanacak.

        Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

        Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

        Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

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        ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI

        Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

        İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

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        ÜÇ OYUNCU İLK KEZ ADAY KADRODA

        A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu.

        Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

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        TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

        Otuz futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

        A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

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        Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

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        Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

        Forvet: Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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