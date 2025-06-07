'Bizimkiler'in apartmanı yıkılmayacak

Kemal Sunal, Sevil Üstekin, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ'ın başrollerini paylaştığı 1976 yapımı 'Kapıcılar Kralı', Türk sinemasının fenomen filmlerinden biri oldu. Senaryosunu; Umur Bugay'ın yazdığı, Zeki Ökten'in yönettiği film, her dönem ilgiyle izlenen yapım olarak günümüzde TV kanallarında sıkça yayınlanıyor.

'Kapıcılar Kralı'

Senarist Umur Bugay, 'Kapıcılar Kralı'nın senaryosunu geliştirerek ortaya; 'Bizimkiler' adlı TV dizisini çıkardı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatan dizi, ilham alındığı film gibi fenomen bir yapım olmayı başardı.

Umur Bugay (1941 - 2019)

Yalçın Yelence'nin yönettiği 'Bizimkiler'de başrolleri; Erdal Özyağcılar, Cihat Tamer, Ayşe Kökçü, Aykut Oray, Engin Şenkan, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Savaş Dinçel, Uğurtan Sayıner, Oktay Sözbir paylaştı.

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Uğurtan Sayıner'in canlandırdığı "Koş Sevim" repliğiyle de hafızalara kazınan, 1989 - 2002 arasında 459 bölüm yayınlanan 'Bizimkiler', oyuncuları gibi çekildiği apartmanı da bir hayli şöhret etti.